Звуки из мусорки вынудили полицейских перекрыть улицу в Таштаголе

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Стражи порядка в целях безопасности перекрыли одну из улиц в Таштаголе после сообщения о странных звуках, которые доносились из мусорного бака.

В минувшую пятницу житель кузбасского города сообщил силовикам о подозрительном тиканье из

мусорных контейнеров тиканье на улице Ленина в Таштаголе. Об этом сообщили в местной администрации.


В течение 12 минут стражи порядка перекрыли потенциально опасный участок в обе стороны и приступили к проверке информации. Однако опасность не подтвердилась.


В конечном итоге спустя время движение по дороге было возобновлено. Около 40 минут автомобилисты и пешеходы не могли пользоваться переездом.

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