Звуки из мусорки вынудили полицейских перекрыть улицу в Таштаголе

В минувшую пятницу житель кузбасского города сообщил силовикам о подозрительном тиканье из

мусорных контейнеров тиканье на улице Ленина в Таштаголе. Об этом сообщили в местной администрации.

В течение 12 минут стражи порядка перекрыли потенциально опасный участок в обе стороны и приступили к проверке информации. Однако опасность не подтвердилась.

В конечном итоге спустя время движение по дороге было возобновлено. Около 40 минут автомобилисты и пешеходы не могли пользоваться переездом.