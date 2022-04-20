5 мая, четверг, 18:30
"Среди птиц и цветов"
Солисты филармонии Ольга Музыкова, Елена Корчуганова, Наталья Кузнецова, Евгений Дмитриев, их концертмейстер Елизавета Ханнанова, а также органист Елена Шевченко приглашают вас встретить весну, отдохнуть душой и порадоваться жизни среди музыкальных "птиц и цветов".
Билеты доступны по "Пушкинской карте".
Исполнители:
- лауреаты международных конкурсов Ольга Музыкова (сопрано),
- Елена Корчуганова (сопрано),
- Наталья Кузнецова (сопрано),
- Евгений Дмитриев (бас),
- Елизавета Ханнанова (фортепиано),
- Елена Шевченко (орган).
Музыковед Анастасия Скулкова.
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
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