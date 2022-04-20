Звучание "птиц и цветов" раздастся в кемеровской филармонии

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В столице Кузбасса в скором времени можно будет насладиться музыкой местных солистов, которые запланировали свое выступление "Среди птиц и цветов".

5 мая, четверг, 18:30


"Среди птиц и цветов"

Солисты филармонии Ольга Музыкова, Елена Корчуганова, Наталья Кузнецова, Евгений Дмитриев, их концертмейстер Елизавета Ханнанова, а также органист Елена Шевченко приглашают вас встретить весну, отдохнуть душой и порадоваться жизни среди музыкальных "птиц и цветов".


Билеты доступны по "Пушкинской карте".


Исполнители:

  • лауреаты международных конкурсов Ольга Музыкова (сопрано),
  • Елена Корчуганова (сопрано),
  • Наталья Кузнецова (сопрано),
  • Евгений Дмитриев (бас),
  • Елизавета Ханнанова (фортепиано),
  • Елена Шевченко (орган).

Музыковед Анастасия Скулкова.


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Да!
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