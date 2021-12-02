Звезды юмористического шоу отменили выступление в Кемерове

Выступление популярных артистов ТНТ должно было состояться в Государственной филармонии Кузбасса в пятницу, 3 декабря. В Кемерово должны были приехать Азамат Мусагалиев, Ольга Картункова, Денис Дорохов и другие, но организаторы концерта сообщили, что мероприятие не состоится.

Шоу было отменено по инициативе московских прокатчиков. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на источник в филармонии.

Организаторы выступления на момент публикации новости отмену концерта никак не обосновали. Кроме того, неизвестно, что будет с уже купленными билетами.