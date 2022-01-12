Звезды московских мюзиклов выступят с яркой программой в Филармонии Кузбасса

Событие состоится во вторник, 1 февраля, в 19:00

Musicalshow "Нотр Дам де Пари", "Ромео и Джульетта"

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.

Наши артисты знакомы зрителям по мюзиклам "Нотр Дам де Пари", "Ромео и Джульетта", "Кабаре", "Три мушкетера", "Монте Кристо", "Маммамия", "Метро" и др. Мы создали программу "Мюзикл-шоу" для того, чтобы у зрителей появилась уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии ("Belle", "Короли ночной Вероны" и др.) в великолепном "живом" исполнении признанных звезд московских мюзиклов.

Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение – это легендарная история "Нотр Дам де Пари", а второе отделение – история Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе. Только "живое" исполнение!

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.