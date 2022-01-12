Звезды московских мюзиклов выступят с яркой программой в Филармонии Кузбасса

0

Театрализованную программу "Мюзикл-шоу" по известнейшим произведениям покажет Государственная Филармония Кузбасса.

Событие состоится во вторник, 1 февраля, в 19:00


Musicalshow "Нотр Дам де Пари", "Ромео и Джульетта"

Светлана Светикова, Эд Шульжевский, Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие ведущие артисты самых известных, успешных и легендарных мюзиклов в яркой и увлекательной театрализованной программе МЮЗИКЛ-ШОУ.


Наши артисты знакомы зрителям по мюзиклам "Нотр Дам де Пари", "Ромео и Джульетта", "Кабаре", "Три мушкетера", "Монте Кристо", "Маммамия", "Метро" и др. Мы создали программу "Мюзикл-шоу" для того, чтобы у зрителей появилась уникальная возможность познакомиться с обширным наследием мирового музыкального театра, а также услышать любимые арии ("Belle", "Короли ночной Вероны" и др.) в великолепном "живом" исполнении признанных звезд московских мюзиклов.


Мюзикл-шоу – это яркая, динамичная, костюмированная театрализованная программа, в которой не просто звучат арии из знаменитых мюзиклов, а демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение – это легендарная история "Нотр Дам де Пари", а второе отделение – история Ромео и Джульетты. Две потрясающие истории в одной программе. Только "живое" исполнение!


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32496

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined