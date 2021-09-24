Звездный диетолог оценила похудение Гарика Харламова на 17 килограммов

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Врач-диетолог и доктор медицинских наук Маргарита Королева, услугами которой пользовались некоторые представители отечественного шоу-бизнеса, обсудила преображение российского шоумена Гарика Харламова, назвав "здравым" его решение избавиться от лишнего веса.

В беседе с журналистами звездный врач-диетолог отметила, что 40-летнего юмориста, похудевшего на 17 килограммов, должна мотивировать дальнейшая работа над стройностью фигуры не только из-за желания хорошо выглядеть, но и для укрепления здоровья, передает NEWS.ru.


- Человек старше 35 лет должен перестать экспериментировать над своим здоровьем и, приняв решение, последовательно менять свою жизнь, полюбить здоровые продукты, рационально питаться, стать приверженцем физической активности, поддерживать форму, позитивно мыслить, не экономить на сне, проходить чек-апы, принимать витаминно-минеральные комплексы во избежание дефицита витаминов, - цитирует издание Королеву.


Как подчеркнула эксперт, параметрами здоровья являются не только физическая активность, но и эмоциональная и энергетическая, а также показатели работы мозга. По словам звездного диетолога, решение знаменитого участника шоу Comedy Club по избавлению от лишнего веса является здравым.

Да!
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