Звезда русского рока упала в руки новокузнечан

Недавнее выступление Дианы Арбениной в южной столице Кузбасса наделало немало шуму как в городах Кемеровской области, так и на просторах Сети, а причина столь бурного обсуждения концерта кроется в непредсказуемом поступке знаменитости. Так, во время исполнения музыки поэтесса прыгнула в руки своих слушателей, которые столпились у сцены, пишет Teleprogramma.

В результате звезду жителям Новокузнецка все-таки удалось удержать. Сначала люди передавали певицу из рук в руки, а после опустили на землю, поставив при этом на ноги.