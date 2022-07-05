Звезда русского рока упала в руки новокузнечан

0
Фото:  

В ходе своего выступления, которое состоялось в День города в Новокузнецке, российская поэтесса и лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина со сцены нырнула в толпу горожан.

Недавнее выступление Дианы Арбениной в южной столице Кузбасса наделало немало шуму как в городах Кемеровской области, так и на просторах Сети, а причина столь бурного обсуждения концерта кроется в непредсказуемом поступке знаменитости. Так, во время исполнения музыки поэтесса прыгнула в руки своих слушателей, которые столпились у сцены, пишет Teleprogramma.


В результате звезду жителям Новокузнецка все-таки удалось удержать. Сначала люди передавали певицу из рук в руки, а после опустили на землю, поставив при этом на ноги.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37850

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined