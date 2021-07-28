Зоозащитники обратились к мэру кузбасского города с просьбой помочь в решении проблемы с бездомными собаками

О беседе с девушками, обратившимися к главе Белова, Алексей Курносов рассказал в своем Instagram. В публикации он также сообщил, что горожанки пришли на прием с почти готовым планом обустройства собачьего приюта: девушки рассказали, что уже нашли место для строительства объекта. В ответ на что градоначальник предложил им поддержку в виде субсидий на возведение приюта.

— Договорились, что они придут с примерной сметой на содержание собак, - написал градоначальник.

Курносов также подчеркнул, что со своей стороны власти аналогично подготовят варианты мер поддержки к следующей встрече с зоозащитницами.