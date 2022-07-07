Фотография с двумя четвероногими "городскими жителями" появилась в сообществе, где публикуются новости из Мысков, во "ВКонтакте". Автор никак не подписал свой пост, но прикрепил кадр, на который попала прогулка двух животных: теленка и белой козочки.

В комментариях под снимком жители города с иронией отнеслись к ситуации и заявили, что по городу разгуливает "целый зоопарк", а вот некоторые обратили внимание на разбитый фасад дома, что расположен на заднем фоне. Интернет-пользователь сказал, что вид у здания " кук будто его бомбят".