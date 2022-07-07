"Зоопарк гуляет": прогулка животных по улицам кузбасского города умилила прохожих

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Фото:  

В одном из городов Кемеровской области рядом с жилыми домами прохожие заметили козу и теленка, которые щипали траву вдоль проезжей части.

Фотография с двумя четвероногими "городскими жителями" появилась в сообществе, где публикуются новости из Мысков, во "ВКонтакте". Автор никак не подписал свой пост, но прикрепил кадр, на который попала прогулка двух животных: теленка и белой козочки.


В комментариях под снимком жители города с иронией отнеслись к ситуации и заявили, что по городу разгуливает "целый зоопарк", а вот некоторые обратили внимание на разбитый фасад дома, что расположен на заднем фоне. Интернет-пользователь сказал, что вид у здания " кук будто его бомбят".

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Мыски 42"

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