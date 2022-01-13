Зоологи призвали кемеровчан пересчитать крякв на Искитимке

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На территории кемеровского парка зоологи проведут пересчет уток, обитающих у берегов Искитимки. Специалисты позвали горожан присоединиться.

Уже в предстоящую субботу, 15 января, около 14:00 на территории парка "Антошка" стартует акция "Серая шейка", в роли организаторов запланированного мероприятия выступили представители Дворца творчества детей и молодежи, а также кемеровские орнитологи. Они пригласили всех жителей областного центра не оставаться в стороне и активно поучаствовать.

– Союз охраны птиц России объявляет ежегодный среднезимний учет водоплавающих птиц под названием "Серая шейка-2022". Данные об изменении численности и размещении птиц служат индикатором социально-экономической обстановки и состояния водоемов, – прокомментировали Юннаты Кемерова.

Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой всем участникам следует не пренебрегать коронавирусными ограничениями и "охотиться" на дичь в масках. Также специалисты попросили желающих не приближаться близко к воде и не пугать птиц.

Да!
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