Зоологи призвали кемеровчан пересчитать крякв на Искитимке

Уже в предстоящую субботу, 15 января, около 14:00 на территории парка "Антошка" стартует акция "Серая шейка", в роли организаторов запланированного мероприятия выступили представители Дворца творчества детей и молодежи, а также кемеровские орнитологи. Они пригласили всех жителей областного центра не оставаться в стороне и активно поучаствовать.

– Союз охраны птиц России объявляет ежегодный среднезимний учет водоплавающих птиц под названием "Серая шейка-2022". Данные об изменении численности и размещении птиц служат индикатором социально-экономической обстановки и состояния водоемов, – прокомментировали Юннаты Кемерова.

Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой всем участникам следует не пренебрегать коронавирусными ограничениями и "охотиться" на дичь в масках. Также специалисты попросили желающих не приближаться близко к воде и не пугать птиц.