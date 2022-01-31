Зоологи пересчитали уток на новокузнецкой Абе

Зимний учет пернатых, облюбовавших реку Абу, завершился в Новокузнецке, о чем рассказали местные зоологи. Добровольцы выполняли работу в рамках Всероссийской акции "Серая шейка-2022".

По результатам проверки водоплавающих птиц выяснилось, что на территории южной столицы Кузбасса обитают 1029 крякв, а 544 из общего количества – это селезни. Однако в сравнении с предыдущими годами численность уток в городе не увеличилась.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что на территории кемеровского парка зоологи проведут пересчет уток, обитающих у берегов Искитимки. Специалисты позвали горожан присоединиться.