Зоологи пересчитали уток на новокузнецкой Абе

0
Фото:  

Зоологи из южной столицы Кемеровской области поделились результатами пересчета крякв, обитающих на Абе.

Зимний учет пернатых, облюбовавших реку Абу, завершился в Новокузнецке, о чем рассказали местные зоологи. Добровольцы выполняли работу в рамках Всероссийской акции "Серая шейка-2022".


По результатам проверки водоплавающих птиц выяснилось, что на территории южной столицы Кузбасса обитают 1029 крякв, а 544 из общего количества это селезни. Однако в сравнении с предыдущими годами численность уток в городе не увеличилась.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что на территории кемеровского парка зоологи проведут пересчет уток, обитающих у берегов Искитимки. Специалисты позвали горожан присоединиться.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33154

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined