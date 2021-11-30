Событие состоится в воскресенье, 19 декабря, в 15:00
Большая часть программы концерта – русский романс, занимающий огромное место в отечественной музыке, жанр, любимый всеми русскими композиторами и неизменно вызывающий сильнейший эмоциональный отклик в сердцах слушателей. В концерте будет представлено богатейшее по выбору поэтического текста, разнообразию содержания и жанров камерное вокальное творчество П. Чайковского и С. Рахманинова. Фрагменты опер великих творцов этого жанра ‒ В.А. Моцарта, А. Вивальди, Дж. Россини, дополнят оперный "мотив" концерта.
В программе произведения: А. Вивальди, В.А. Моцарт, Дж. Россини, П. Чайковский, С. Рахманинов
Исполнители:
Солисты губернаторского камерного хора, лауреаты международных конкурсов:
Евгений Плотницкий (баритон)
Елена Пухова (сопрано)
Татьяна Саломатова (сопрано)
Олег Смолин (баритон)
Ирина Прокопчук (фортепиано)
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.
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