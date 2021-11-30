"Золотые страницы вокального искусства": произведения великих композиторов прозвучат со сцены Филармонии Кузбасса

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Государственная Филармония Кузбасса приглашает на концерт "Золотые страницы вокального искусства", большая часть которого – русский романс.

Событие состоится в воскресенье, 19 декабря, в 15:00


"Золотые страницы вокального искусства"

Большая часть программы концерта – русский романс, занимающий огромное место в отечественной музыке, жанр, любимый всеми русскими композиторами и неизменно вызывающий сильнейший эмоциональный отклик в сердцах слушателей. В концерте будет представлено богатейшее по выбору поэтического текста, разнообразию содержания и жанров камерное вокальное творчество П. Чайковского и С. Рахманинова. Фрагменты опер великих творцов этого жанра ‒ В.А. Моцарта, А. Вивальди, Дж. Россини, дополнят оперный "мотив" концерта.


В программе произведения: А. Вивальди, В.А. Моцарт, Дж. Россини, П. Чайковский, С. Рахманинов


Исполнители:

Солисты губернаторского камерного хора, лауреаты международных конкурсов:

Евгений Плотницкий (баритон)

Елена Пухова (сопрано)

Татьяна Саломатова (сопрано)

Олег Смолин (баритон)

Ирина Прокопчук (фортепиано)


6+


Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/


Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.


Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

Да!
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