Золотодобытчики получили крупные штрафы за загрязнение рек в Кузбассе

Проверка прокуратурой участка ООО Артель старателей "Золотой плюс" выявила загрязнение реки Северный Кундат. Среди прочих нарушений было установлено, что отходы от добычи золота попадали в реку через незаконно построенную траншею в дамбе. Согласование на проведение работ с Росрыболовством у золотодобытчиков отсутствовало. Проверку провели и в отношении ООО "Кундат", занимающегося добычей золота возле реки Большой Кундат. Специалисты заключили, что отвалы размываемых грунтов, размещенные предприятием возле водного объекта, загрязняют реку. В воде были обнаружены повышенные значения нефтепродуктов и взвешенных веществ.

В отношении золотодобытчиков были возбуждены административные дела. Общая сумма штрафов, назначенных предприятиям, составила 756 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Отмечается, что предприятия уже приняли меры по устранению негативного влияния на водные ресурсы.