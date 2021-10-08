Золотодобытчики получили крупные штрафы за загрязнение рек в Кузбассе

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Прокуратура Кемеровской области назначила штрафы золотодобытчикам, загрязнявшим две реки. В сумме выплаты составили более 700 тысяч рублей.

Проверка прокуратурой участка ООО Артель старателей "Золотой плюс" выявила загрязнение реки Северный Кундат. Среди прочих нарушений было установлено, что отходы от добычи золота попадали в реку через незаконно построенную траншею в дамбе. Согласование на проведение работ с Росрыболовством у золотодобытчиков отсутствовало. Проверку провели и в отношении ООО "Кундат", занимающегося добычей золота возле реки Большой Кундат. Специалисты заключили, что отвалы размываемых грунтов, размещенные предприятием возле водного объекта, загрязняют реку. В воде были обнаружены повышенные значения нефтепродуктов и взвешенных веществ.


В отношении золотодобытчиков были возбуждены административные дела. Общая сумма штрафов, назначенных предприятиям, составила 756 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


Отмечается, что предприятия уже приняли меры по устранению негативного влияния на водные ресурсы.

Фото: Прокуратура Кузбасса

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