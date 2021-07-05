Объявление о продаже золотодобывающей компании, база которой расположена вблизи города Анжеро-Судженск, появилось на популярном поисковом сайте. Автор указал в тексте описания объекта, что жители Кемеровской области смогут стать "золотыми магнатами" после приобретения предприятия за 28 миллионов рублей.

– Продается компания имеющая три действующие лицензии. Две на поиск и разведку месторождений золота. Одна на добычу золота. Все лицензии территориально находятся не далеко от города Анжеро-Судженск, – указал продавец.

Отмечается, что с землей, где скрыт драгоценный металл, продается и оборудование для его добычи.

Что касается технического оснащения участка, то все приспособления владелец предпочел оставить себе.