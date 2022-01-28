Знаменитый кузбасский турист Шевалье скончался за месяц до празднования 65-летия

Накануне в четверг, 27 января, стало известно о смерти мастера спорта по туризму из Кузбасса, а также спасателя и основателя патриотического движение "Вершины воинской славы" Михаила Шевалье, сообщили в администрации Междуреченска. Чиновники отметили, что мужчина не дожил месяц до своего 65-летнего юбилея.

– Поднебесные Зубья стали его родным домом. Он своими руками строил приюты, организовал тысячи детских туристических смен, после которых школьники возвращались такими же влюблёнными в природу, – прокомментировали власти города.

При этом в декабре он публиковал в личных социальных сетях информацию, что у него обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы в четвертой стадии. Стоит отметить, что на этом этапе роста рак дает метастазы в другие органы и шанс на ремиссию резко падает.

Церемония прощания со знаменитым кузбассовцем состоится завтра в субботу, 29 января, с 12:00 до 14:00 в прощальном зале "Реквием" в Междуреченске.