Знаменитый кузбасский турист Шевалье скончался за месяц до празднования 65-летия

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Известный кузбасский турист Михаила Шевалье умер в возрасте 64 лет. В социальных сетях озвучена возможная причина его смерти.

Накануне в четверг, 27 января, стало известно о смерти мастера спорта по туризму из Кузбасса, а также спасателя и основателя патриотического движение "Вершины воинской славы" Михаила Шевалье, сообщили в администрации Междуреченска. Чиновники отметили, что мужчина не дожил месяц до своего 65-летнего юбилея.

– Поднебесные Зубья стали его родным домом. Он своими руками строил приюты, организовал тысячи детских туристических смен, после которых школьники возвращались такими же влюблёнными в природу, – прокомментировали власти города.

При этом в декабре он публиковал в личных социальных сетях информацию, что у него обнаружили злокачественную опухоль поджелудочной железы в четвертой стадии. Стоит отметить, что на этом этапе роста рак дает метастазы в другие органы и шанс на ремиссию резко падает.


Церемония прощания со знаменитым кузбассовцем состоится завтра в субботу, 29 января, с 12:00 до 14:00 в прощальном зале "Реквием" в Междуреченске.

Фото: Администрация Междуреченска

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