Знаменитые группы 2000-х выступят в Кузбассе в рамках 300-летнего юбилея

Торжественные мероприятия связанные с 300-летним юбилеем Кемеровской области пройдут сразу в двух столицах шахтерского края. О том, какие группы приедут на праздник в регион сообщили в министерстве культуры Кузбасса.

Собеседница рассказала изданию, что 10 июля на местных сценах проведут свои выступления сразу две популярные в России музыкальные группы. Речь идет о "Дискотеке аварии" и солистках из "Фабрики".

Также отмечается, что в областном центре концерт состоится на территории Московской площади, а что касается Новокузнецка, то выступят музыканты на площади возле крупного ТРЦ "Планета". Вход для зрителей будет свободный.

Более подробную программу событий в Минкультуре назвать не смогли, неизвестно и точное время концертов.