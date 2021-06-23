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Знаменитые группы 2000-х выступят в Кузбассе в рамках 300-летнего юбилея

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Две поп-группы, популярность которых пришлась на 2000- е годы, выступят с концертной программой на сценах кузбасских городов. Об этом редакции Avokado рассказали в Минкультуры области.

Торжественные мероприятия связанные с 300-летним юбилеем Кемеровской области пройдут сразу в двух столицах шахтерского края. О том, какие группы приедут на праздник в регион сообщили в министерстве культуры Кузбасса.


Собеседница рассказала изданию, что 10 июля на местных сценах проведут свои выступления сразу две популярные в России музыкальные группы. Речь идет о "Дискотеке аварии" и солистках из "Фабрики".


Также отмечается, что в областном центре концерт состоится на территории Московской площади, а что касается Новокузнецка, то выступят музыканты на площади возле крупного ТРЦ "Планета". Вход для зрителей будет свободный.


Более подробную программу событий в Минкультуре назвать не смогли, неизвестно и точное время концертов.

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