Знаменитая уроженка Кемерова резко высказалась из-за появившихся о ней фейков

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Российская телеведущая, родом из Кемерова, Елена Малышева выступила с критикой в адрес людей, создающих фейки.

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева раскритиковала всех, кто в последнее время сеет вокруг нее фейковые новости.

– Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей, – написала знаменитая уроженка Кемерова.

В своем Telegram-канале врач опровергла новость о своей эмиграции. Также Малышева заступилась и за своего небезызвестного друга Валдиса Пельша. Новость о том, что он находится в тяжелом состоянии в больнице, появилась в Сети и разлетелась по многим изданиям.

– Хочу сказать как врач и друг Валдиса. Все, что про него написали – ложь, – сказано в сообщении.

По ее словам, телеведущий в добром здравии проводит время с семьей.


Женщина посоветовала не верить всему, что пишут и доверять проверенным источникам.

Да!
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