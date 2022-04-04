Знаменитая уроженка Кемерова резко высказалась из-за появившихся о ней фейков

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева раскритиковала всех, кто в последнее время сеет вокруг нее фейковые новости.
– Поражаюсь количеству лжи, которая выливается сегодня на страницы социальных сетей, – написала знаменитая уроженка Кемерова.
В своем Telegram-канале врач опровергла новость о своей эмиграции. Также Малышева заступилась и за своего небезызвестного друга Валдиса Пельша. Новость о том, что он находится в тяжелом состоянии в больнице, появилась в Сети и разлетелась по многим изданиям.
– Хочу сказать как врач и друг Валдиса. Все, что про него написали – ложь, – сказано в сообщении.
По ее словам, телеведущий в добром здравии проводит время с семьей.
Женщина посоветовала не верить всему, что пишут и доверять проверенным источникам.
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