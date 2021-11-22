Знакомство в соцсетях: новокузнечанин учинил разбой на первом свидании

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Жительница южной столицы Кузбасса подверглась нападению кавалера на первом свидании.

В Заводском районе Новокузнецка 58-летняя горожанка стала жертвой агрессора во время первого свидания. Женщина познакомилась с мужчиной в соцсетях, после чего пригласила к себе домой выпить. Однако встреча закончилась не так, как планировала новокузнечанка.

– Хозяйка квартиры попросила гостя уйти. В ответ злоумышленник начал избивать потерпевшую, а потом похитил ее вещи и скрылся, – рассказали в региональном ГУ МВД.

Злоумышленник присвоил телефон, телевизор и банковскую карту новой знакомой, причинив ущерб в 23 000 рублей. Владелица похищенного от ударов получила черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.


Подозреваемым оказался ранее судимый 56-летний житель Калтана, который стал стал фигурантом уголовного дела о разбое. За данное преступление он рискует попасть в колонию на срок до восьми лет. Свои ценности женщина в скором времени получит обратно.

Да!
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