Змея выползла к людям в кузбасском городе

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Житель Кемеровской области заметил рептилию на улице города. Информацией о находке с земляками он поделился в соцсетях.

Обнаружена змея была в Ленинске-Кузнецком. В публикации о ней говорится, что заметил пресмыкающееся местный житель на улице Пирогова. В качестве доказательств своих слов горожанин прикрепил видеозапись, на которой запечатлена рептилия, ползавшая по асфальтированному бордюру.


Озаглавлена публикация, одного из местных пабликов, была вопросом, в котором автор интересуется, к какому виду принадлежит змея. Пользователи Сети, обратившие внимание на пост, предположили, что относиться она может к виду ужей и, соответственно, никакой опасности не представляет.


Напомним, что ранее мы сообщали, что аналогичную находку сделала жительница другой кузбасской территории. Женщина в Сети разместила ролик, на котором, по ее словам, представлена ядовитая змея.

Видео: vk.com / ЧП Ленинск-Кузнецкий 112

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