Змея выползла к людям в кузбасском городе

Обнаружена змея была в Ленинске-Кузнецком. В публикации о ней говорится, что заметил пресмыкающееся местный житель на улице Пирогова. В качестве доказательств своих слов горожанин прикрепил видеозапись, на которой запечатлена рептилия, ползавшая по асфальтированному бордюру.

Озаглавлена публикация, одного из местных пабликов, была вопросом, в котором автор интересуется, к какому виду принадлежит змея. Пользователи Сети, обратившие внимание на пост, предположили, что относиться она может к виду ужей и, соответственно, никакой опасности не представляет.

Напомним, что ранее мы сообщали, что аналогичную находку сделала жительница другой кузбасской территории. Женщина в Сети разместила ролик, на котором, по ее словам, представлена ядовитая змея.