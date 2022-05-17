Змея поселилась во дворе жилого дома в Новокузнецке

Со слов рассказчицы, речь идет о территории у дома №5 по проспекту Дружбы в южной столице Кузбасса, где на земле раскинула вытянутое туловище черная змея. Женщину не на шутку встревожил факт появления чешуйчатых соседей.

– Судя по всему, у нас начинается Змеиный АРМАГЕДДОН??? То крысы с мышами бегают, то клопы с тараканами ползают, а теперь вот, новые жители дома заселяются, – заявила подписчица сообщества во "ВКонтакте".

В комментариях к публикации жители области предположили, что на фотографии запечатлен обычный уж, который не несет никакой опасности для человека, а вот последний может живому существу навредить. По этой причине люди призвали не обижать представителя отряда пресмыкающихся.

Некоторые с юмором подошли к ситуации и заявили, что на снимке "чья-то теща домой ползет". Женщина же в обсуждении заявила, что змеи вышли в город с целью спастись от лесных пожаров.