Змея на территории школы напугала кузбассовцев

Осинниковцы разместили в социальных сетях фотографию змеи. По словам горожан, снимок был сделан на территории школы №35. Кузбассовцы предположили, что запечатлели на камеру гадюку. Данное сообщение встревожило комментаторов.

‒ "Вон на постоянном на кладбище одного ребенка уже ужалила змея. Это было неделю назад", "Страшно теперь"(стиль авторов сохранен прим. ред.), ‒ высказались пользователи Сети.

Кузбассовцы отметили, что очевидцам следовало обратиться к специалистам, чтобы вывезти животное подальше от детей и вернуть его в природную среду.