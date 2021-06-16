Злоумышленница в Кузбассе сдавала арендованную технику в комиссионный магазин

К полицейским в областном центре Кузбасса обратились сразу несколько человек, которые сообщили, что стали жертвами мошенницы: местные жители сдали свою технику в аренду злоумышленнице, получая оплату только за одни сутки ее использования, а после лишались имущества на совсем.

Правоохранители задержали подозреваемую, которой оказалась ранее судимая 24-летняя горожанка.

- В целях конспирации она регулярно меняла место жительства в различных городах Кемеровской и Новосибирской областей, - отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Так, было установлено, что злоумышленница в Сети находила различные объявления и обращалась к продавцам. Платя за суточную аренду, она сдавала взятые на время вещи в комиссионку.

К текущему моменту было установлено, что мошенница причастна к четырем эпизодам хищения. Общая сумма ущерба, нанесенного ее деятельность, составила почти 110 тысяч рублей.

В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь ей грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.