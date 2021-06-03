Злоумышленники взломали официальную страницу Минздрава Кузбасса в соцсети

Как сообщили в региональном Минздраве, взлом произошел накануне днем. В настоящее время доступа к странице нет.

- В связи с этим вся информация, которая будет публиковаться, поступать или уже поступает от лица аккаунта kuz_minzdrav с указанной даты и времени, не является достоверной, официальной и не имеет ничего общего с позицией Министерства здравоохранения Кузбасса, - говорится в сообщении.

Отметим, что с указанного времени новых публикаций на странице не появлялось. Также можно предположить, что отвечающие за аккаунт сотрудники могли забыть или потерять данные для доступа к нему.