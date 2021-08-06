Злоумышленники в России придумали новую схему мошенничества

Как передают «Российская газета», подобный случай был зафиксирован в Твери. Там же на счет инженера были переведены 45 тысяч рублей, который он хотел вернуть обратно, но не смог в силу отсутствия каких-либо реквизитов.

Спустя неделю ему поступил звонок от представителя одной из микрофинансовых организаций (МФО) из заполярного города с требование о погашении долга, о котором он только узнал. Деньги ему пришлось возвращать, однако сделать это у него получилось с трудом, поскольку ежедневно к сумме прибавлялось по три процента. При этом, как уточнили в издании, полиция не стала принимать обращение мужчины о случившимся. Позже в Тверь начали звонить коллекторы из Ростовской области, которые сообщили, что «приобрели» его долг, а именно – скопившиеся проценты.

В издании также отметили, что аналогичная ситуация недавно развернулась еще в одном российском городе – Екатеринбурге.

Опрошенный журналистами юрист Анна Юфа по теме объяснила, что в случае, если с вами произошло что-то подобное, необходимо зафиксировать факт поступления средств в своем банке, а позже написать заявление об ошибочном платеже. Необходимо также запросить у организации сведения о том, от кого именно поступили средства. Если окажется, что деньги были перечислены из МФО, то следует обратиться с соответствующей жалобой в Центробанк России с указанием о том, что вы не заключали никаких договоров.