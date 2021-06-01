Злоумышленники в Кузбасском городе лишили инвалида единственного средства передвижения

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Двое молодых жителей Междуреченска похитили у горожанина с инвалидностью коляску, чтобы приобрести спиртное, однако не нашли места, где смогут ее продать.

Оставшийся без средства передвижения 33-летний инвалид обратился к полицейским с сообщением о краже. У мужчины похитили его коляску. Сумму ущерба оценили в 35 тысяч рублей.


Правоохранители, работая по обращению, установили, что к краже указанного имущества могут быть причастны двое междуреченцев в возрасте 16 лет и 21 года. Один из них, как отметили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, проживал в подъезде, из которого была украдена коляска. Горожан задержали, и они дали признательные показания.

- <…> пояснили, что искали деньги на спиртное, а когда увидели инвалидную коляску, похитили ее и принесли в комиссионный магазин, чтобы сдать. Однако имущество у них не приняли, и подельники бросили средство передвижения во дворе, - уточнили в полиции.

Как раз тогда, когда оперативники проводили задержание горожан, к полицейским поступило обращение от другого местного жителя. Мужчина рассказал, что на улице нашел инвалидную коляску. На момент звонка она находилась на хранении в его жилище.


К текущему времени инвалид смог вернуться к привычному образу жизнь, возвратив единственное доступное средство передвижения.


В отношении же задержанных было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь им грозит тюремное заключение на срок до 5 лет лишения свободы.

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