Злоумышленники в Кузбассе совершили свыше 25 тысяч преступлений

Данные правоохранители опубликовали на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Представленные в статистике информация были собраны надзорным органом с января по июнь 2021 года.

Так, стало известно, что общее количество преступлений, совершенных в Кемеровской области за указанный период, составило 25 539. В сравнении с прошлым месяцем динамика преступности по отношению к прошлому году продолжает расти: показатель установился на уровне 1,9%.

Обстоятельства ставят регион на место 10 рейтинга преступности среди всех субъектов РФ. Незначительно обошли Кузбасс две республики – Татарстан (26 840) и Башкортостан (27 111). Первые три позиции заняли: Москва (73 539), Краснодарский край (38 820) и Московская область (38 413).