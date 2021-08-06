Злоумышленники в Кузбассе совершили свыше 25 тысяч преступлений

0
Фото:  

Генпрокуратура РФ поделилась статистикой о состоянии преступности в регионах страны.

Данные правоохранители опубликовали на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ. Представленные в статистике информация были собраны надзорным органом с января по июнь 2021 года.


Так, стало известно, что общее количество преступлений, совершенных в Кемеровской области за указанный период, составило 25 539. В сравнении с прошлым месяцем динамика преступности по отношению к прошлому году продолжает расти: показатель установился на уровне 1,9%.


Обстоятельства ставят регион на место 10 рейтинга преступности среди всех субъектов РФ. Незначительно обошли Кузбасс две республики – Татарстан (26 840) и Башкортостан (27 111). Первые три позиции заняли: Москва (73 539), Краснодарский край (38 820) и Московская область (38 413).

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27838

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined