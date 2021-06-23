Злоумышленники попытались украсть 12 метров железнодорожных рельсов в Кемерове

Инцидент произошел на одном из охраняемых объектов в Заводском районе Кемерова. Там же деятельность двоих горожан, разрезавших железнодорожные рельсы, заметил сторож, который и нажал на тревожную кнопку.

На сигнал отреагировали сотрудники Росгвардии, подозреваемых в возрасте 56 и 29 лет задержали. Отмечается, что ранее они не были судимы.

- По предварительной информации, злоумышленники проникли на территорию охраняемого объекта и при помощи газового резака демонтировали около 12 метров железнодорожных рельсов с целью дальнейшего сбыта в пункте приема металлолома, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Горожан передали сотрудникам полиции.