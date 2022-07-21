Злоумышленник похитил украшающий мариинский ЗАГС горшок с цветами

Жителей Мариинска возмутило поведение земляка, который пошел на похищение горшка с цветами, стоящего на входе в ЗАГС. По словам автора сообщения, кража произошла 19 числа около 22:00 по местному времени.

– Мы благоустраиваем свою организацию для вас, граждане! Чтоб вам было приятно зайти в учреждение, молодоженам сфотаться! Ни стыда не совести! Позор! – сокрушился автор.

Судя по видео, неизвестный с накинутым на голову капюшоном подошел к вазе и резво стащил ее с порога, а после скоропостижно скрылся в сумраке. В комментариях интернет-пользователи охарактеризовали ситуация, как "смех и грех".