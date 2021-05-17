Злоумышленник ограбил пенсионерку на кузбасском вокзале

К полицейским из линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о преступлении, совершенном на вокзале станции Трудармейская – там неизвестный ограбил 61-летнюю женщину. Потерпевшая стояла в очереди в кассу, как внезапно ее кошелек, находившийся у нее в руках, выхватил злоумышленник. С похищенным мужчина быстро покинул здание вокзала. Отмечается, что ущерб, нанесенный злодеянием, составил четыре тысячи рублей.

Потерпевшая описала преступника, и полицейские отправились на его поиски.

- <…> в ходе опроса местных жителей установили личность 32-летнего подозреваемого и задержали его на одной из улиц поселка Трудармейский, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Кошелек, а также несколько купюр были найдены правоохранителями недалеко от станционного сквера.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет заключения в местах лишения свободы.