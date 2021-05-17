Злоумышленник ограбил пенсионерку на кузбасском вокзале

0
Фото:  

Житель Кемеровской области выхватил кошелек у пожилой горожанки, стоявшей в очереди в кассу на вокзале. За злодеяние подозреваемый может попасть в тюрьму на четыре года.

К полицейским из линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о преступлении, совершенном на вокзале станции Трудармейская – там неизвестный ограбил 61-летнюю женщину. Потерпевшая стояла в очереди в кассу, как внезапно ее кошелек, находившийся у нее в руках, выхватил злоумышленник. С похищенным мужчина быстро покинул здание вокзала. Отмечается, что ущерб, нанесенный злодеянием, составил четыре тысячи рублей.


Потерпевшая описала преступника, и полицейские отправились на его поиски.

- <…> в ходе опроса местных жителей установили личность 32-летнего подозреваемого и задержали его на одной из улиц поселка Трудармейский, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.

Кошелек, а также несколько купюр были найдены правоохранителями недалеко от станционного сквера.


В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до четырех лет заключения в местах лишения свободы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/25118

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined