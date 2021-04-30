Злоумышленник избил сотрудницу кузбасского медучреждения

В Кузбассе агрессор затеял конфликт в городском медучреждении: мужчина пытался проникнуть внутрь, чтобы поговорить со своей возлюбленной, однако охрана не хотела пропускать его. Из-за настойчивости горожанина охранникам пришлось вызывать правоохранителей.

На сигнал отреагировали сотрудники Росгвардии. На месте же они заметили неизвестного, который у контрольно-пропускного пункта нецензурной бранью оскорблял работника учреждения. Его задержали. Выяснилось, что 22-летний парень ранее уже привлекался к ответственности по статье о мошенничестве.

В ходе дальнейших разбирательств также было установлено, что туда, где он сейчас находится, парень пришел, чтобы поговорить со своей 47-летней возлюбленной. Ранее между ними произошел конфликт, вследствие которого первый избил женщину.

- По предварительной информации задержанный избил свою сожительницу, однако ей удалось скрыться от обидчика. После этого потерпевшая отправилась на работу в городскую больницу. Злоумышленник не успокоился и проследовал за возлюбленной для продолжения выяснения отношений, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Задержанного передали полицейским.