Злоумышленник избил сотрудницу кузбасского медучреждения

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22-летний парень устроил потасовку с 47-летней сожительницей в ходе ссоры. Женщина сбежала, однако обидчик горожанки пришел на ее работу, чтобы продолжить выяснять отношения. Там он поконфликтовал еще и с охранниками. Из медучреждения его увезли в полицию.

В Кузбассе агрессор затеял конфликт в городском медучреждении: мужчина пытался проникнуть внутрь, чтобы поговорить со своей возлюбленной, однако охрана не хотела пропускать его. Из-за настойчивости горожанина охранникам пришлось вызывать правоохранителей.


На сигнал отреагировали сотрудники Росгвардии. На месте же они заметили неизвестного, который у контрольно-пропускного пункта нецензурной бранью оскорблял работника учреждения. Его задержали. Выяснилось, что 22-летний парень ранее уже привлекался к ответственности по статье о мошенничестве.


В ходе дальнейших разбирательств также было установлено, что туда, где он сейчас находится, парень пришел, чтобы поговорить со своей 47-летней возлюбленной. Ранее между ними произошел конфликт, вследствие которого первый избил женщину.

- По предварительной информации задержанный избил свою сожительницу, однако ей удалось скрыться от обидчика. После этого потерпевшая отправилась на работу в городскую больницу. Злоумышленник не успокоился и проследовал за возлюбленной для продолжения выяснения отношений, - уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.

Задержанного передали полицейским.

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