Зима близко: "Рассвет" поможет набраться сил к предстоящим холодам

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Сибирякам предлагают выгодно отдохнуть и поправить здоровье перед зимой: в бердском санатории "Рассвет" стартует сезон больших скидок.

Весь октябрь гости "Рассвета" смогут набираться сил перед предстоящими холодами по приятным ценам: в санатории действует 20-процентная скидка на все виды отдыха без лечения в будние дни.

Туры выходного дня – "Дни здоровья", "Релакс", "Активный отдых", "Семейный отдых", "Романтические выходные" – отлично подойдут тем, чей напряженный график не позволяет отлучиться посреди рабочей недели.


Для того, чтобы отдохнуть, специалисты готовы предложить широкий спектр различных услуг: от СПА-центра до спорткомплекса с профессиональными тренерами, которые готовы помочь составить индивидуальную программу занятий (бассейн, фитнес, йога, тренажерный зал).

Для гостей, нуждающихся в восстановлении здоровья, также действует 10-процентная скидка на 13 различных специализированных оздоровительных программ, среди которых каждый сможет найти именно то, что необходимо ему:

  • кардиореабилитация;
  • неврология, мануальная терапия;
  • восстановительная медицина;
  • иглорефлексотерапия и гирудотерапия;
  • эндокринология и диетология;
  • гинекология и урология;
  • терапевтический и педиатрический комплексы;
  • психотерапия;
  • физио – и водолечение;
  • спортивная медицина;
  • профпатология;
  • косметология;
  • лабораторная, ультразвуковая и функциональная диагностика.

Уже открыта бронь на новогодние каникулы! Спешите застолбить за собой возможность отдохнуть!

Забронировать путевку в санаторий можно на сайте "Рассвета" или по телефону 8 800 250 69 19 (звонок по России бесплатный).
Новосибирская область, г. Бердск, Зеленая Роща, 9/1.
Офис в Новосибирске: улица Бориса Богаткова, 210/1, оф. 506. 
8 (983) 300-09-95
Фото: Санаторий "Рассвет"
Да!
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