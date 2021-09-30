Весь октябрь гости "Рассвета" смогут набираться сил перед предстоящими холодами по приятным ценам: в санатории действует 20-процентная скидка на все виды отдыха без лечения в будние дни.

Туры выходного дня – "Дни здоровья", "Релакс", "Активный отдых", "Семейный отдых", "Романтические выходные" – отлично подойдут тем, чей напряженный график не позволяет отлучиться посреди рабочей недели.

Для того, чтобы отдохнуть, специалисты готовы предложить широкий спектр различных услуг: от СПА-центра до спорткомплекса с профессиональными тренерами, которые готовы помочь составить индивидуальную программу занятий (бассейн, фитнес, йога, тренажерный зал).