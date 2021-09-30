Весь октябрь гости "Рассвета" смогут набираться сил перед предстоящими холодами по приятным ценам: в санатории действует 20-процентная скидка на все виды отдыха без лечения в будние дни.
Туры выходного дня – "Дни здоровья", "Релакс", "Активный отдых", "Семейный отдых", "Романтические выходные" – отлично подойдут тем, чей напряженный график не позволяет отлучиться посреди рабочей недели.
Для того, чтобы отдохнуть, специалисты готовы предложить широкий спектр различных услуг: от СПА-центра до спорткомплекса с профессиональными тренерами, которые готовы помочь составить индивидуальную программу занятий (бассейн, фитнес, йога, тренажерный зал).
Для гостей, нуждающихся в восстановлении здоровья, также действует 10-процентная скидка на 13 различных специализированных оздоровительных программ, среди которых каждый сможет найти именно то, что необходимо ему:
- кардиореабилитация;
- неврология, мануальная терапия;
- восстановительная медицина;
- иглорефлексотерапия и гирудотерапия;
- эндокринология и диетология;
- гинекология и урология;
- терапевтический и педиатрический комплексы;
- психотерапия;
- физио – и водолечение;
- спортивная медицина;
- профпатология;
- косметология;
- лабораторная, ультразвуковая и функциональная диагностика.
Уже открыта бронь на новогодние каникулы! Спешите застолбить за собой возможность отдохнуть!
Офис в Новосибирске: улица Бориса Богаткова, 210/1, оф. 506.
8 (983) 300-09-95
Загрузка комментариев