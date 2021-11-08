Жюри всероссийского конкурса признало кузбасский мед одним из лучших в стране

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Продукция от пчеловодов из Кемеровской области заняла призовые места на конкурсе меда, прошедшем в Чеченской республике.

Конкурс "Лучший мед России" проходил в Чечне с 29 октября по 1 ноября. Всего в мероприятии участвовали пчеловоды из 26 регионов страны, представившие на оценку 352 вида меда. В номинации "Мед светлый полифлерный" победил производитель из Юргинского округа, на строчку ниже оказался пчеловод из Мариинского округа. Третье место в номинации "Мед темный полифлерный" занял житель Новокузнецкого района. Кузбассовцы получили дипломы, медали и ценные призы.


Жюри оценивало чистоту предоставляемых образцов, цвет, запах, вкус, консистенцию меда, а также послевкусие, сообщают в пресс-службе Минсельхоза Кузбасса.


По официальным данным, на 1 февраля 2021 года в регионе насчитывается около 1 700 пчеловодов. Они производят классический цветочный мед, дягельный мед, пергу, прополис, соты, различные крем-меды и даже сухой мед и сухой прополис.

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