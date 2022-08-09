В социальных сетях появились фотографии мужчины с рыбой, которую он якобы выловил в Кузбассе. На снимках виден крупный сом, размером почти что с самого рыбака. Авторы постов в группах "ВКонтакте" утверждают, что улов попался мужчине в Беловском водохранилище.

Фотографии вызвали бурное обсуждение в комментариях. Часть пользователей Сети выразили сомнение в том, что рыба была выловлена на территории региона, однако другие кузбассовцы заявили, что встречали на Беловском водохранилище и более крупные экземпляры. Но чаще всего комментаторы пугались снимков.

‒ "Жуть", "Жесть", "Такой огромный", "Я теперь туда ни ногой", "Фобия", ‒ высказались жители Кемеровской области.

Также комментаторы высказались за то, чтобы отпустить крупную рыбу в места привычного обитания.