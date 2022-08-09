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"Жуть": рыба размером с человека привела в ужас кузбассовцев

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Фото:  

Жителей Кемеровской области взволновал улов рыбака.

В социальных сетях появились фотографии мужчины с рыбой, которую он якобы выловил в Кузбассе. На снимках виден крупный сом, размером почти что с самого рыбака. Авторы постов в группах "ВКонтакте" утверждают, что улов попался мужчине в Беловском водохранилище.


Фотографии вызвали бурное обсуждение в комментариях. Часть пользователей Сети выразили сомнение в том, что рыба была выловлена на территории региона, однако другие кузбассовцы заявили, что встречали на Беловском водохранилище и более крупные экземпляры. Но чаще всего комментаторы пугались снимков.

‒ "Жуть", "Жесть", "Такой огромный", "Я теперь туда ни ногой", "Фобия", ‒ высказались жители Кемеровской области.

Также комментаторы высказались за то, чтобы отпустить крупную рыбу в места привычного обитания.

Фото:  
Да!
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