Жуков перенес свой концерт в Кемерове

Сегодня, 1 июля, в Кемерове должен был состояться концерт Ромы Жукова, экс-солиста группы "Мираж". Исполнитель хитов "Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики", "Первый снег" и "Слепой рассвет" должен был выступить вечером в одном из ресторанов города, однако появилась информация о том, что концерт перенесен. Причина данного решения не уточняется.

Теперь Роман Жуков выступит в Кемерове осенью, 30 сентября текущего года. Отмечается, что купленные заранее билеты останутся действительны на новую дату.