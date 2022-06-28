Жизни двух кемеровчан оказались под угрозой из-за спора

Кемеровчанин прогуливался утром вблизи Томи, когда заметил в воде двух человек, которые просили о помощи. Мужчина вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты обнаружили горожан в 40 метрах от берега в районе Железнодорожного моста. Кузбассовцев подняли на борт лодки и доставили на берег, после чего передали медикам, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.

Как уточнили корреспонденту AVOKADO в Кемеровской службе спасения, происшествие случилось накануне, 27 июня. По словам самих 30-летних мужчин, оказавшихся в воде, они поспорили, кто быстрее переплывет реку. В какой-то момент горожане попали в течение и начали терять силы, после чего и начали звать на помощь.

От госпитализации молодые кемеровчане отказались. Примечательно, что их спас тот же экипаж, который вытащил из воды девушку, оказавшуюся под водой из-за судороги.