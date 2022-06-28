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Жизни двух кемеровчан оказались под угрозой из-за спора

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Жители кузбасской столицы оказались в опасной ситуации из-за желания побороться силами.

Кемеровчанин прогуливался утром вблизи Томи, когда заметил в воде двух человек, которые просили о помощи. Мужчина вызвал спасателей. Прибывшие на место специалисты обнаружили горожан в 40 метрах от берега в районе Железнодорожного моста. Кузбассовцев подняли на борт лодки и доставили на берег, после чего передали медикам, сообщают в пресс-службе администрации Кемерова.


Как уточнили корреспонденту AVOKADO в Кемеровской службе спасения, происшествие случилось накануне, 27 июня. По словам самих 30-летних мужчин, оказавшихся в воде, они поспорили, кто быстрее переплывет реку. В какой-то момент горожане попали в течение и начали терять силы, после чего и начали звать на помощь.


От госпитализации молодые кемеровчане отказались. Примечательно, что их спас тот же экипаж, который вытащил из воды девушку, оказавшуюся под водой из-за судороги.

Да!
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