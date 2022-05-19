Опять колония?
По данным на конец 2021 года, в исправительных учреждениях Кузбасса наказание отбывали 1437 осужденных женщин. В частности по "наркотической" 228-й статье УК РФ в заключении находились 129 женщин. За убийство по статье 105 наказание отбывали 187 человек. По статье 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" – 86 заключенных.
Огромной проблемой для нашей страны остается профилактика совершения преступлений бывшими осужденными после выхода на свободу. К сожалению, женщины здесь не составляют исключения. Многие из них повторно попадают в исправительные учреждения.
Озабоченная этой проблемой, команда кузбасского Совета по вопросам попечительства в социальной сфере во главе с Анной Цивилевой четыре года назад запустила благотворительный проект "Жизнь продолжается", чтобы подготовить женщин, отбывающих сроки в исправительных учреждениях Кемеровской области, к освобождению и снизить вероятность их возвращения в колонию.
– На старте проект реализовывался непросто. Сама по себе идея даже посетить колонию поначалу вызвала неоднозначную реакцию, в том числе со стороны педагогов. Но после первой же поездки, знакомства, общения с осужденными женщинами, мы увидели их желание участвовать в проекте. Я благодарна команде, которая уже на протяжении четырех лет во всех женских колониях Кузбасса продолжает реализовывать проект "Жизнь продолжается". Сегодня никого не нужно уговаривать участвовать в нем. Наши ряды расширяются, люди неравнодушны к проблемам заключенных и активно присоединяются к программе "Жизнь продолжается", – рассказала Анна Цивилева на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов благотворительного проекта в женской исправительной колонии общего режима ФКУ ИК – 50 ГУФСИН России по Кемеровской области, где в настоящее время содержится более 300 осужденных.
Важно отметить, "Жизнь продолжается" – абсолютно уникальный для России проект. Кузбасс – единственное место, где он внедрен и успешно реализуется на протяжении длительного времени. Стоит надеяться, что другие регионы возьмут с нас пример. Тем более, что положительный результат работы с женщинами-осужденными налицо. Так, по словам представителей ГУФСИН России по Кемеровской области, благодаря обучению в рамках проекта "Жизнь продолжается" осужденные стали чаще общаться с родными, а атмосфера в их коллективе улучшилась.
Гости приехали в колонию, чтобы увидеть результат стараний женщин, отбывающих наказание, которые в течение полугода посещали занятия педагогов проекта и приобретали знания в сфере красоты, здорового образа жизни, различных видов искусств. Собственно, эти женщины и стали главными героинями праздника в ИК-50.
И в колонии бывают праздники
В этот совсем по-летнему жаркий день, 17 мая, импровизированная сцена и зрительный зал не могли быть организованы нигде, кроме как во дворе колонии. Осужденные в нарядных белых косынках с улыбками на лицах ждали начала мероприятия. Теребя в руках воздушные шарики, они были готовы поддерживать подруг-участниц концерта.
Вокальные номера составили главную часть программы. И большая часть песен, как несложно догадаться, были о любви. Звонкие девичьи голоса будто светом озарили округу и всех присутствующих. Трудно поверить, сколько сил и эмоций оказалось скрыто в молодых женщинах, еще каких-то пять минут назад скромно переминавшихся с ноги на ногу перед выходом на публику.
Для каждого номера артистки переодевались в новые костюмы, к слову, сшитые ими самими. Продуманные наряды помогали расставить яркие акценты в номерах.
А когда осужденные вышли на сцену, чтобы исполнить вальс, некоторые из гостей не могли сдержать кто улыбки, а кто и слезы. Нежные, красивые девушки кружились в изящном танце. Они исполняли вальс без кавалеров, но от этого он стал не менее эффектным: на лицах девушек читалось ожидание встречи с тем самым единственным, добрым, заботливым… Каждая из них в танце переживала свою историю любви, разочарования, надежды.
Не зря этот номер особенно выделила и почетный гость мероприятия – председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева:
– Сегодня были номера и вокальные, и хореографические. Мне очень понравился вальс – номер трогательный, глубокий. Наверняка вы заметили, что все песни, все композиции концерта были посвящены теме любви. И реализация этого чувства между мужчиной и женщиной, родителями и детьми, которое осужденные не могут воплотить в колонии, для них очень важна в творчестве. Мне хочется, чтобы после освобождения они несли любовь людям и были обогащены этим чувством сами, – отметила Анна Цивилева.
Однако не все номера концерта были столь тонкими, романтичными. Патриотические песни, посвященные России и Кузбассу, стали мощными, энергичными вкраплениями в преобладающий женский репертуар.
Вот и финальная композиция объединила всех артистов и их педагогов. Здесь эффект от выступления помогли усилить костюмы, в итоге, благодаря цветовой гамме, составившие государственный триколор.
Счастливое будущее возможно
Другая гордость осужденных ИК-50 – выставка поделок. Ведь педагоги учили женщин не только пению и танцам, но и подарили им возможность освоить ряд прикладных техник. Занятия творчеством помогали осужденным гармонизировать свое душевное состояние. Гости смогли полюбоваться предметами интерьера, оформленными в технике "декупаж", деталями гардероба (беретами и рукавичками), украшениями, брелоками, сделанными отбывающими наказание женщинами при помощи "мокрого валяния" из шерсти, глиняными фигурками.
– Это итог всего лишь одного из этапов проекта "Жизнь продолжается". В Кузбассе в его рамках уже 850 женин прошли обучение. А здесь в Юрге в ИК-50 около 200 осужденных в течение полугода регулярно посещали занятия. И самым важным результатом, кроме этого замечательно концерта и выставки поделок, которые мы увидели сегодня, является то, что женщины получают возможность трудоустроиться и социализироваться гораздо быстрее, чем если бы они не приобрели всех этих знаний и навыков, – сказала Анна Цивилева.
Руководство ГУФСИН России по Кемеровской области и Анна Цивилева отметили вклад в реализацию этого важного социального проекта спонсоров.
Так, ХК "Кузнецкий Альянс" уже не первый год сотрудничает с кузбасским Советом по вопросам попечительства в социальной сфере и помогает воплощать в жизнь его инициативы.
– Оказывать помощь колониям мы начали еще в тот период, когда ГУФСИН России по Кемеровской области руководил генерал-лейтенант Константин Березнев. И сегодня мы продолжаем эту деятельность уже вместе с Советом по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса во главе с Анной Евгеньевной Цивилевой, – отметил генеральный директор ХК "Кузнецкий Альянс" Михаил Шкуропатский.
К слову, бывшие осужденные женщины успешно трудятся на швейном производстве ХК "Кузнецкий Альянс", который занимается поставкой спецодежды для предприятий различных отраслей. Расширение швейного цеха требует пополнения кадров. И ХК "Кузнецкий Альянс" готов принимать на работу квалифицированный персонал из числа бывших осужденных кузбасских колоний. Об этом на празднике в ИК-50 рассказал представитель компании. Это важная поддержка для женщин-осужденных, которые знают, что на воле их готовы взять на работу в современный цех. А значит, они смогут максимально быстро и безболезненно адаптироваться к нормальной жизни и почувствовать себя счастливыми, нужными обществу и близким людям.
– Сегодня с замечательным предложением выступил "Кузнецкий Альянс", пригласив на работу в свой швейный цех женщин, которые выйдут на свободу. Мне кажется, это очень здорово, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы женщины, которые когда-то оступились, в будущем социализировались, начали работать и приносить пользу Кузбассу и нашей стране, – отметила Анна Цивилева.
Важно почувствовать жизнь
Результаты продуктивной совместной работы членов Совета, педагогов, осужденных, спонсоров и ГУФСИН России по Кемеровской области, которые смогли оценить гости, усилили позитивный настрой всех присутствующих.
Журналист VSE42.Ru пообщался и с осужденными колонии, чтобы напрямую узнать о проекте от его участниц:
– Огромная благодарность Анне Цивилевой, ГУФСИНу, администрации колонии за организацию этого проекта. Это огромный вклад в нас, в осужденных, которые в жизни еще не нашли себя. Я уверена, что полученные навыки мы применим в будущей жизни, – сказала Айнаш Уразалдинова, отбывающая наказание в ИК-50.
Осужденная Мальвина Милиметова тоже рассказала о своих впечатлениях:
– Проект "Жизнь продолжается" дал возможность заниматься тем, что нам нравится, что каждая из нас любит. Я посещала кружок хореографии, пластики, макраме. Но особенное удовольствие я получала от танцев. Мне очень нравится танцевать! – рассказала Мальвина.
В свою очередь всех участников проекта и гостей мероприятия поблагодарил начальник ФКУ ИК – 50 ГУФСИН России по Кемеровской области Александр Моргунов:
– Уважаемая Анна Евгеньевна, гости и осужденные. Позвольте мне от лица руководства учреждения сказать вам большое спасибо за вклад в данную работу, в данный проект. Потому что порядка 70% осужденных ИК-50 приняли участие в мероприятиях проекта. Кто-то сделал для себя положительные выводы, которые позитивно повлияют на их жизнь. Поэтому я надеюсь, что это не последний проект для учреждения ИК-50. Спонсоры, большое вам спасибо. И ждем вас в дальнейшем. Наше учреждение для вас открыто, – сказал Александр Моргунов.
Важно, что проект "Жизнь продолжается" реализовывался не как разовая акция, но как серия занятий, проводившихся на протяжении длительного времени. Это позволило осужденным не только освоить, закрепить и углубить новые, полезные знания, но и погрузиться в позитивные эмоциональные переживания. Женщины в условиях колонии почувствовали себя полноценными членами общества, прожили светлые моменты счастья, которые, возможно, станут той самой основой законопослушной жизни, которую они, хочется надеяться, будут вести на свободе.
Фото: Пресс-служба Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса
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