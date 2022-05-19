Опять колония?

По данным на конец 2021 года, в исправительных учреждениях Кузбасса наказание отбывали 1437 осужденных женщин. В частности по "наркотической" 228-й статье УК РФ в заключении находились 129 женщин. За убийство по статье 105 наказание отбывали 187 человек. По статье 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" – 86 заключенных.

Огромной проблемой для нашей страны остается профилактика совершения преступлений бывшими осужденными после выхода на свободу. К сожалению, женщины здесь не составляют исключения. Многие из них повторно попадают в исправительные учреждения.

Озабоченная этой проблемой, команда кузбасского Совета по вопросам попечительства в социальной сфере во главе с Анной Цивилевой четыре года назад запустила благотворительный проект "Жизнь продолжается", чтобы подготовить женщин, отбывающих сроки в исправительных учреждениях Кемеровской области, к освобождению и снизить вероятность их возвращения в колонию.

– На старте проект реализовывался непросто. Сама по себе идея даже посетить колонию поначалу вызвала неоднозначную реакцию, в том числе со стороны педагогов. Но после первой же поездки, знакомства, общения с осужденными женщинами, мы увидели их желание участвовать в проекте. Я благодарна команде, которая уже на протяжении четырех лет во всех женских колониях Кузбасса продолжает реализовывать проект "Жизнь продолжается". Сегодня никого не нужно уговаривать участвовать в нем. Наши ряды расширяются, люди неравнодушны к проблемам заключенных и активно присоединяются к программе "Жизнь продолжается", – рассказала Анна Цивилева на торжественном мероприятии, посвященном подведению итогов благотворительного проекта в женской исправительной колонии общего режима ФКУ ИК – 50 ГУФСИН России по Кемеровской области, где в настоящее время содержится более 300 осужденных.