Живущий с тараканами и клопами сосед разозлил новокузнечан с девятиэтажки

По словам жителей Новокузнецка, в доме №47 на проспекте Советской Армии один из соседей развел в своей квартире антисанитарию, вместе с ней и тараканов, клопов. Несмотря на многочисленные возмущения жильцов девятиэтажки он заверяет, что его все устраивает, а вот мнение других граждан не учитывает.

– <...> решать он эту проблему не собирается, его все устраивает. Мы бесконечно травим в своих квартирах тараканов (бесполезно) скоро и клопы полезут,– сокрушилась интернет-пользовательница на платформе "Кузбасс Онлайн".

Женщина указала, что пыталась разобраться с "грязнулей" при помощи ЖКХ, однако там ей якобы ответили, что "мы не чего сделать не можем, это его собственность".

В ответ специалист сервиса заверил, что сообщение принято в работу и направлено специалистам.

О результатах проверки будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.