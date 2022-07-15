Живущий с тараканами и клопами сосед разозлил новокузнечан с девятиэтажки

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В девятиэтажном доме на юге Кузбасса между соседями разгорелась "война" из-за клопов и тараканов, которых развел в своей квартире небрежный мужчина.

По словам жителей Новокузнецка, в доме №47 на проспекте Советской Армии один из соседей развел в своей квартире антисанитарию, вместе с ней и тараканов, клопов. Несмотря на многочисленные возмущения жильцов девятиэтажки он заверяет, что его все устраивает, а вот мнение других граждан не учитывает.

<...> решать он эту проблему не собирается, его все устраивает. Мы бесконечно травим в своих квартирах тараканов (бесполезно) скоро и клопы полезут, сокрушилась интернет-пользовательница на платформе "Кузбасс Онлайн".

Женщина указала, что пыталась разобраться с "грязнулей" при помощи ЖКХ, однако там ей якобы ответили, что "мы не чего сделать не можем, это его собственность".


В ответ специалист сервиса заверил, что сообщение принято в работу и направлено специалистам.
О результатах проверки будет сообщено дополнительно в течение 14 рабочих дней.

Да!
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