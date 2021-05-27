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Животные погибли при пожаре под Кемеровом во время отключения воды

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В Кемеровском районе сгорела частная постройка со скотом. По словам местных жителей, это произошло ночью, во время очередного отключения водоснабжения в целях экономии.

В четверг, 27 мая, в поселке Пригородный Кемеровского района на улице Светлой загорелась хозпостройка, о чем стало известно пожарным в 00:15. На место происшествия прибыли 11 специалистов.

– Горела открытым пламенем постройка частично из шлакоблока, частично дощатая, 20 на 10 метров. Возникла угроза распространения огня на соседние здания. В результате обрешетка крыши выгорела и обрушилась на всей площади, – рассказали VSE42.Ru в ГУ МЧС.

Что стало причиной возгорания установят эксперты. Однако в соцсетях появились кадры, на которых запечатлена горящая постройка. Автор публикации сообщил, что постройка вспыхнула в тот момент, когда в поселке снова отключили воду. По его словам, в летний период ее перекрывают ежедневно с 22:00 до 6:00.

– Объясняют нехваткой воды, но после жалоб в областную администрацию беспредел прекращается (откуда-то появляется вода). Так и сегодня отключили воду, а в это время случился пожар, тушить нечем, сгорели постройки и весь скот, – пожаловался местный житель.

Теперь кузбассовцы беспокоятся уже не только за жизнь животных, но людей и ожидают, когда закончатся перебои в подаче водоснабжения.

Да!
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