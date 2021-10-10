Животноводческий комплекс под Кемеровом выставлен на продажу за 31 млн рублей

Крупный животноводческий комплекс площадью 6 450 квадратных метров расположен в 30 километрах от кузбасской столицы. Согласно данным объявления, на территории объекта имеются следующие постройки: здание для круглогодичного содержания животных, павильон мясоперерабатывающего цеха, а также гараж и два ангара.

Также на территории расположено строение, где по задумке владельца должен был расположиться убойный цех. Правда по неизвестным причинам строительство оказалось не завершено.

Приобрести землю с постройками предлагается за 31 миллион рублей.