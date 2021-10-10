Животноводческий комплекс под Кемеровом выставлен на продажу за 31 млн рублей

0
Фото:  

Собственник решил продать крупный животноводческий комплекс, который расположен неподалеку от областного центра.

Крупный животноводческий комплекс площадью 6 450 квадратных метров расположен в 30 километрах от кузбасской столицы. Согласно данным объявления, на территории объекта имеются следующие постройки: здание для круглогодичного содержания животных, павильон мясоперерабатывающего цеха, а также гараж и два ангара.


Также на территории расположено строение, где по задумке владельца должен был расположиться убойный цех. Правда по неизвестным причинам строительство оказалось не завершено.


Приобрести землю с постройками предлагается за 31 миллион рублей.

Фото: Avito

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29922

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined