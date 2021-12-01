Живодеры в Новокузнецке довели трех собак до критического состояния

Волонтеры в южной столице Кузбасса обнаружили на улице трех истощенных собак. В ходе обследования выяснилось, что у животных сильная интоксикация, воспалительное заболевание кожи и рваные раны. Несмотря на медицинскую помощь, одна из собак скончалась.

‒ В каком аду их держали и что с ними произошло ‒ мы не знаем, но судя по вытертым шеям и следам от ошейников, собаки были домашними! ‒ сообщили пользователи, разместившие фотографии животных в социальной сети.

Сейчас оставшиеся в живых собаки находятся под капельницами в тяжелом состоянии. Волонтеры призвали горожан оказать помощь в лечении пострадавших животных.