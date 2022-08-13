+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Живодеры в Кузбасса разорвали пасть сидящей на цепи домашней собаке

2
Фото:  

Кузбассовцы пришли в ужас, когда обнаружили на одном из участок изувеченных и убитых домашних псов: в трупе одного из животных они обнаружили пули, а у другой собаки оказалась сильно повреждена челюсть.

На днях 11 августа в позднее время около 23:00 неизвестные в кузбасском пгт. Зеленогорский застрелили нескольких домашних собак, что покорно сидели на цепи и охраняли собственность своих хозяев. По словам автора публикации, один из питомцев был жестоко зарезан.

Еще одна из собак была тяжело ранена-у нее раздроблена нижняя челюсть. Что вообще стало происходить в посёлке??!!!! Вот так вот запросто какой то урод может взять в руки оружие и пойти шмалять по животинам?! Сегодня это животные, а завтра что? Люди?!!! ( пунктуация и орфография автор. прим. ред.), сокрушилась автор поста во "ВКонтакте".

В подтверждение своих слов она прикрепила несколько фото с изувеченным животным, на котором видно, что пасть пса сильно покалечена. Граждане призвали местных властей навести порядок в пгт, чтобы избежать подобных жестоких расправ.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39174

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined