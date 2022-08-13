Живодеры в Кузбасса разорвали пасть сидящей на цепи домашней собаке

На днях 11 августа в позднее время около 23:00 неизвестные в кузбасском пгт. Зеленогорский застрелили нескольких домашних собак, что покорно сидели на цепи и охраняли собственность своих хозяев. По словам автора публикации, один из питомцев был жестоко зарезан.

– Еще одна из собак была тяжело ранена-у нее раздроблена нижняя челюсть. Что вообще стало происходить в посёлке??!!!! Вот так вот запросто какой то урод может взять в руки оружие и пойти шмалять по животинам?! Сегодня это животные, а завтра что? Люди?!!! ( пунктуация и орфография автор. прим. ред.), – сокрушилась автор поста во "ВКонтакте".

В подтверждение своих слов она прикрепила несколько фото с изувеченным животным, на котором видно, что пасть пса сильно покалечена. Граждане призвали местных властей навести порядок в пгт, чтобы избежать подобных жестоких расправ.