Живая ограда из сирени появится в одном из кемеровских скверов

Специалисты завершают ремонт сквера на пересечении проспекта Молодежного и улицы Каменской в Кемерове. При реконструкции дорожек пешеходную зону отделили от велодорожки небольшим поребриком, а на месте аварийного фонтана возвели чашу центральной клумбы. Возле клумбы появится декоративный навес и скамейки. Кроме того, специалисты проведут работу по озеленению.

– В сквере высадят клен, сибирскую ель, можжевельник, барбарис, гортензию, а также создадут живую ограду из сирени длиной 350 метров, – рассказали в пресс-службе администрации кузбасской столицы.

Также в сквере уже установлена стена для рисования мелом. Длина "холста" для юных художников составляет более десяти метров, а высота – полтора метра.