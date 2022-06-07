Жителям кузбасского города пришлось несколько дней вдыхать запах отходов

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Жители города в Кемеровской области пожаловались на коммунальщиков, которые оставили неочищенным бак с отходами.

Ленинск-кузнечане рассказали, что неизвестные перевернули мусорный контейнер, расположенный на улице Садовой. Свои слова они подкрепили снимком, на котором видны отходы, высыпавшиеся прямо на землю. По словам горожан, подобная ситуация наблюдается уже несколько дней, и жителям приходится дышать неприятно пахнущим воздухом.

‒ Собаки растаскивают мусор по всему району. Вонь стоит жуткая, потому что обслуживающая организация в таком состоянии не вывозит контейнер, ‒ посетовали кузбассовцы.

Администрация города в ответ сообщила, что работы по вывозу мусора и уборке на данной территории будут выполнены до 14 июня.

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