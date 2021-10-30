Жительница Юрги заработала огромный долг при попытке продать погреб

К правоохранителям обратилась 32-летняя юргинка, сообщив, что стала жертвой мошенницы. Женщина разместила в Сети объявление о продаже погреба за 45 000 рублей, после чего с ней связалась потенциальная покупательница. Неизвестная заверила продавца, что намерена приобрести погреб и предложила перевести на ее счет предоплату.

– Собеседница попросила юргинку назвать номер банковского счета и пароли из поступивших на телефон смс-уведомлений. После передачи данных потерпевшая обнаружила, что на ее имя оформлен кредит на сумму 150 000 рублей, – рассказали в областном ГУ МВД.

Было возбуждено уголовное дело о краже, за которую максимально предусмотрено шесть лет колонии. Стражи порядка разыскивают аферистку.