Жительница Ленинска-Кузнецкого пойдет под суд за помощь знакомому с регистрацией

По данным полиции, к 61-летней женщине обратился ее знакомый. Мужчине было необходимо оформить временную регистрацию ради получения социального пособия и проживать в квартире жительницы Ленинска-Кузнецкого он не собирался.

В результате женщина стала фигурантом уголовного дела за фиктивную регистрацию гражданина. Теперь ей грозит штраф в размере до 500 000 рублей либо до трех лет принудительных работ, либо до трех лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.