Жительница кузбасского города выжила в смертельном пожаре

Как оказалось, пожар, который случился минувшей ночью в жилом доме в Анжеро-Судженске, унес жизнь пенсионерки, а еще одна женщина 49 лет выжила, но сегодня утром находилась в крайне тяжелом состоянии, о чем журналисту AVOKADO рассказали в Кузбасском центре медицины катастроф.

– В доме было найдено тело 66-летней женщины. По факту трагедии проводится проверка, – уточнили корреспонденту в СУ СК по Кемеровской области.

В свою очередь мэр кузбасского города Александр Рыбалко в социальных сетях отметил, что пламя возникло в строении из-за нарушения правил монтажа электрооборудования.