Жительница кузбасского города возмутилась отказом оперативно поставить ей прививку после укуса клеща

По словам женщины, она обратилась в травмпункт ГБУЗ "Беловская городская больница № 8", сообщив, что сняла с себя впившегося клеща. В ответ ей сказали, что поставить прививку пациентке смогут только после проведения экспертизы на наличие возбудителей инфекций в самом клеще. Однако данная процедура завершилась бы только 7 мая.



На удивление женщины в медучреждении сообщили, что препарат иммуноглобулина в дефиците, поэтому сразу поставить вакцину ей не могут.

— 5 мая снова ездила в больницу, но укола так и не поставили: препарата нет. А ведь раньше всегда ставили всем и бесплатно! — сокрушается горожанка.

С аккаунта здравоохранения города Белово прокомментировали сложившуюся ситуацию.

— По санитарным правилам иммуноглобулин делается при положительном результате исследования клеща. У пациентки взят телефон. Результат анализа будет готов 07.05.21. С ней свяжутся и пригласят на прививку, если исследование выявит вирус клещевого энцефалита. Пациентка привита от клещевого энцефалита. В данном случае иммуноглобулин не вводится, — говорится в ответе.

Женщина переживает, что дозу препарата она получит уже позднее рекомендуемых, как она отмечает, 72 часов.