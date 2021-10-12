Жительница кузбасского города возмутилась незаконной свалкой мусора

Жительница Междуреченска сообщила о кучах мусора, появившихся рядом с городской дамбой. В организации незаконной свалки горожанка заподозрила крупный магазин одежды и обуви, ценники которого были обнаружены среди отходов.

– Муж на днях по дороге с дамбы <...> обнаружил свалку, самое главное не простую, на видео все видно, может администрация как-нибудь отреагирует на это, – рассказала автор поста.

Администрация города сообщила, что обращение было передано в Управление по благоустройству, транспорту и связи.