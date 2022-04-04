Жительница кузбасского города сообщила о нападении собаки на ребенка

Беловчанка оставила в Сети обращение, в котором рассказала, что 1 апреля текущего года на ее ребенка напал пес. По словам женщины, агрессивное животное атаковало ее сына около образовательного учреждения. Свои слова она подкрепила снимками, на которых видны последствия нападения.

‒ В результате укус до крови и порвана куртка. Такие нападения в этом районе становятся все чаще. Когда уже начнут решать данную проблему или ждут смертельного случая.... Собака бежала не одна (стиль автора сохранен ‒ прим. ред.), ‒ посетовала горожанка на платформе "Кузбасс-Онлайн".

Администраторы портала заявили, что приняли обращение в работу. Комментаторы при этом выразили сомнение насчет того, будет ли проблема действительно решена, так как сообщения от специалистов уже появлялись под подобными жалобами, но собаки продолжили беспокоить горожан.