Жительница кузбасского города пожаловалась на ужасные жилищные условия

Жительница Березовского поделилась в социальных сетях фотографиями домов, в которых, по ее мнению, невозможно находиться.

Березовчанка подчеркнула, что из-за состояния зданий, ни одна управляющая компания не хочет их курировать. Соответственно, жилища обходятся без обслуживания техничек и дворников.

– Отопления нет, вода перемерзла, канализация не работает, выгребная яма всегда переполнена! – написала подписчица паблика.

Большинство квартир являются муниципальными и в них никто не проживает. На их месте отсутствуют окна и двери, которые администрация города заколачивает досками.

Женщина от отчаяния обратилась к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией.