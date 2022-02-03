Жительница кузбасского города пожаловалась на ужасные жилищные условия

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Фото:  

Пользователь одного из пабликов опубликовала фотографии жилых домов в Березовском, сославшись на их непригодность.

Жительница Березовского поделилась в социальных сетях фотографиями домов, в которых, по ее мнению, невозможно находиться.


Березовчанка подчеркнула, что из-за состояния зданий, ни одна управляющая компания не хочет их курировать. Соответственно, жилища обходятся без обслуживания техничек и дворников.

– Отопления нет, вода перемерзла, канализация не работает, выгребная яма всегда переполнена! – написала подписчица паблика.

Большинство квартир являются муниципальными и в них никто не проживает. На их месте отсутствуют окна и двери, которые администрация города заколачивает досками.


Женщина от отчаяния обратилась к губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву с просьбой разобраться со сложившейся ситуацией.

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