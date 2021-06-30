Жительница кузбасского города пойдет под суд за организацию наркобизнеса

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В одном из городов Кемеровской области местная жительница организовала группу людей, которая занималась распространением наркотиков на территории населенного пункта.

Летом прошлого года сотрудниками полиции около железнодорожного вокзала в Ленинске-Кузнецком были задержаны молодые люди, которые подозревались в сбыте наркотических средств. Как выяснилось, запрещенные вещества они приобретали у 37-летней женщины, которая проживала в частном секторе.


После масштабной операции правоохранители установили причастных к преступлению людей. После серии обысков в частных домах были обнаружены дозы героина, средства связи и купюры, которые были получены от сбыта наркотиков. Кроме того, у 26-летнего местного жителя также нашли револьвер кустарного производства.


В общей сложности в преступной сети участвовали 15 человек. Лидер группы приобретала партии героина через специальные тайники в Новокузнецке и Кемерове, которые после передавала своей 38-летней помощнице. Та, в свою очередь, распределяла фасованные дозы по другим сбытчикам. Организатор сети лично следила за прибылью, которую тратила на новые поставки, а также бонусы для участников группы.


В настоящее время девять человек уже отбывают наказание, либо находятся под следствием. Остальные злоумышленники, включая организатора группы также проходят по уголовному делу за незаконный сбыт наркотиков. Каждому из них грозит от 10 до 20 лет заключения. Об этом сообщила пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

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